Kirao Smallcaps signe une bonne rentrée

(AOF) - Kirao Smallcaps a superformé le CAC Small NR en septembre (-1.3% vs -2.7%) ainsi que depuis le début de l'année (+20.9% vs 19.5%). A l'instar du mois de juillet, le fonds a bénéficié de belles publications de résultats en septembre, notamment parmi les Smalls et Microcaps (capitalisations inférieures à 2 milliards d'euros). Reworld Media par exemple, en hausse de +47% sur le mois, est le premier contributeur à la performance. Le groupe a publié des résultats semestriels impressionnants, combinant croissance du chiffre d'affaires, hausse de la rentabilité et fort désendettement.

Alors que le résultat opérationnel était de 8 millions d'euros lorsque le gérant a initié la ligne en 2018, il devrait aisément dépasser les 50 millions d'euros en 2021, 2 ans à peine après avoir acquis les actifs de Mondadori France.

"L'exécution de la feuille de route est un peu plus rapide que ce que nous avions modélisé par le passé (cf reporting d'avril 2019), mais le potentiel de création de valeur reste important, notamment si le groupe continue sa politique de croissance externe à bon compte", indique Kirao.

Les rapprochements en cours dans le secteur (rachat de Prisma Media et Lagardère par Vivendi ; projet de fusion entre TF1 et M6) pourraient d'ailleurs offrir des opportunités intéressantes. Malgré le parcours boursier spectaculaire de la société, la valorisation reste encore très raisonnable, écrit la société de gestion.

Parmi les autres contributeurs positifs, en dehors de Publicis (+5%) et Elis (+11%), Kirao évoque entre autres Serge Ferrari (+10%), Neurones (+8%) ou encore Synergie (+6%).