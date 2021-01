Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kingspan :l'UE autorise l'acquisition de TeraSteel-Wetterbest Cercle Finance • 13/01/2021 à 16:44









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de plusieurs filiales de TeraPlast de Roumanie par Kingspan Holding Netherlands, une société contrôlée par Kingspan Group en Irlande. Les entreprises concernées fournissent des matériaux de construction, en particulier des panneaux isolants. TeraSteel-Wetterbest est un acteur régional dans la région des PECO, tandis que Kingspan opère dans le monde entier. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait aucun problème de concurrence.

