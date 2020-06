Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kingfisher : ventes en recul sur l'exercice écoulé Cercle Finance • 17/06/2020 à 10:43









(CercleFinance.com) - Kingfisher, le numéro un européen du bricolage, a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires en baisse pour l'exercice écoulé, tout en faisant état d'un redressement de ses ventes au cours des derniers mois. Le groupe, notamment propriétaire des enseignes B&Q en Grande-Bretagne et Castorama en France, affiche un chiffre d'affaires en repli de 1,5% sur ses magasins ouverts depuis plus d'un an au titre de son exercice 2019/2020, clos fin janvier. Les comptes ont surtout été plombés par la France, où les ventes ont chuté de 3,2% en données organiques sur l'exercice, malgré une croissance organique qui s'est redressée à 3,3% sur les trois derniers mois de l'exercice. Coronavirus oblige, ses ventes à périmètre comparable ont ensuite dégringolé de 24,8% au cours du premier trimestre de l'exercice 2020/2021, qui s'est clos fin avril, avant d'opérer un rebond de 21,8% sur les premières semaines du deuxième trimestre, c'est-à-dire jusqu'au 13 juin, notamment sous l'impulsion du commerce en ligne. L'action Kingfisher évoluait en hausse de plus de 5% mercredi matin, dépassant largement l'évolution de l'indice STOXX européen du secteur de la distribution (+1%).

Valeurs associées KINGFISHER RGP Euronext Paris 0.00% KINGFISHER LSE +4.77%