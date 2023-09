Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kingfisher: sanctionné pour un abaissement d'objectif information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - Kingfisher lâche 6% à Londres après un abaissement par le distributeur d'articles de bricolage de sa prévision de profit avant impôt ajusté pour l'exercice en cours, à environ 590 millions de livres sterling, contre 634 millions précédemment.



Le groupe, qui exploite notamment les enseignes B&Q au Royaume-Uni et Castorama en France, justifie cet abaissement par l'environnement commercial actuel sur ses marchés, ainsi que par ses résultats de premier semestre 2023-24.



Sur les six premiers mois de l'exercice, il a en effet vu son profit imposable ajusté chuter de 29% à 336 millions de livres, pour un chiffre d'affaires en croissance de 1,1% à 6,88 milliards (-2,2% en données comparables et à taux de changes constants).



Continuant toutefois d'attendre un free cash-flow de plus de 500 millions de livres sur l'exercice, Kingfisher annonce un programme de rachats d'actions pour 300 millions de livres, programme devant démarrer début octobre.





Valeurs associées KINGFISHER RGP Euronext Paris 0.00% KINGFISHER LSE -6.56%