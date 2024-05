Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kingfisher: repli marginal des ventes trimestrielles information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - Kingfisher fait savoir que ses ventes ont atteint 3262 M£ au 1er trimestre (soit la période de trois mois s'étant achevée le 30 avril), en repli de 0,3% en données publiées, ou -0,9% en données comparables.



'Les échanges au premier trimestre ont été conformes à nos attentes. Nous avons observé la résilience de nos principales catégories de produits', indique Thierry Garnier, Chief Executive Officer de la firme.



Kingfisher confirme ses prévisions pour l'exercice 24/25 avec un bénéfice avant impôts attendu entre 490 et 550 M£, en un FCF compris entre 350 et 410 M£.





