Kingfisher : relèvement d'objectifs avec le point d'activité

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, Kingfisher indique relever son estimation de croissance des ventes en données comparables pour son premier semestre 2021-22, attendue désormais 'dans le milieu ou le haut' (et non plus 'dans le bas') de la plage des 10%.

De même, la chaine de magasins de bricolage -exploitant notamment B&Q au Royaume Uni et Castorama en France- vise une croissance de son profit avant impôt ajusté 'supérieure à' (et non plus 'en ligne avec') celle de ses ventes, sur l'ensemble de l'exercice.

Sur son premier trimestre 2021-22, Kingfisher a réalisé un chiffre d'affaires de 3,45 milliards de livres sterling, en croissance de 64,2% en données comparables, avec notablement plus qu'un doublement en France (+101,7%).