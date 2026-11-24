Kingfisher KGF.L a légèrement relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel, après une hausse de 0,8% de ses ventes sous-jacentes à périmètre comparable au troisième trimestre, la bonne tenue des marchés britannique et polonais ayant compensé la faiblesse en France.

Coté au FTSE 100, Kingfisher possède notamment B&Q et Screwfix au Royaume-Uni, ainsi que Castorama et Brico Dépôt en France. Au troisième trimestre clos le 31 octobre, son chiffre d'affaires a progressé de 1,5% à taux de change constants, à 3,26 milliards de livres (3,90 milliards d'euros).

Selon Kingfisher, ses performances ont été tirées principalement par Screwfix, la Pologne et la péninsule Ibérique. Les ventes à périmètre comparable ont augmenté de 2,4% au Royaume-Uni et en Irlande, de 2,1% en Pologne et de 6,6% en Ibérie, mais ont reculé de 2,8% en France.

"Nous avons réalisé un trimestre solide, marqué par des gains de parts de marché continus et une forte dynamique dans nos moteurs de croissance stratégiques que sont le commerce professionnel, le commerce électronique et les places de marché", a déclaré le directeur général Thierry Garnier.

Kingfisher prévoit désormais un bénéfice ajusté avant impôts compris entre 610 et 640 millions de livres pour l’ensemble de l’exercice, contre une précédente fourchette de 595 à 635 millions de livres. Le groupe a également légèrement relevé son objectif de flux de trésorerie disponible pour l’exercice, désormais attendu entre 490 et 520 millions de livres, contre une précédente prévision comprise entre 480 et 520 millions.

(James Davey, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)