Kingfisher relève ses prévisions

(AOF) - Le britannique Kingfisher (-4,93% à 349,85 pence) a publié un bénéfice après impôt de 525 millions de livres sterling au cours de son premier semestre 2021-2022 (clos fin juillet), en hausse 65,7% sur un an. Le résultat opérationnel (hors éléments exceptionnels) affiche pour sa part une hausse de 45,1% à taux de change constant, à 767 millions de livres, porté par une croissance de résultat élevée au Royaume-Uni et en Irlande, et supérieure à 100 % en France où le groupe détient les enseignes Castorama et Brico Dépôt.

Du côté de l'activité, le chiffre d'affaires s'établit à 7,1 milliards de livres, en hausse de 19,9% en données publiées, et de 22,8% à surface comparable (+21,3% sur deux ans. A la fin du premier trimestre, Kingfisher visait une croissance organique de 10 à 15% ("low double-digit"). Cette bonne performance a été portée par une demande forte dans le secteur de la rénovation, à la fois des particuliers et des professionnels.

Les ventes en ligne ont quant à elles progressé de 21% sur un an et de 216% sur deux ans et représentent désormais 19% du chiffre d'affaires.

" Nous avons enregistré une performance très solide au premier semestre, avec une progression de l'ensemble de nos catégories et de nos formats, et notamment de nos ventes en ligne, s'est félicité Thierry Garnier, le Directeur général du Groupe. Cela témoigne des progrès rapides accomplis dans la mise en oeuvre de nos priorités stratégiques, avec l'objectif de renforcer notre position concurrentielle dans nos principaux marchés".

En ce début de troisième trimestre (au 18 setembre), le britannique a constaté une baisse de 0,6% à surface comparable de son chiffre d'affaires en raison d'une base de comparaison élevée, mais il reste en progression de 16,1% sur deux ans.

Dans ce contexte, et en l'absence de mauvaise surprise concernant le covid-19, Kingfisher a révisé à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour le second semestre, et anticipe désormais des ventes à surface comparable en baisse de 7% à 3% (contre une précédente prévision de -15% à -5%). Cela correspond à une progression de 9% à 13% sur deux ans à surface comparable.

Pour l'ensemble de l'année 2021-2022, le groupe anticipe un résultat avant impôt hors éléments exceptionnels compris entre 910 millions et 950 millions de livres sterling.

