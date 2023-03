Kingfisher: profit meilleur que prévu, prévisions mitigées information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 11:34

(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher a dévoilé mardi un bénéfice annuel meilleur que prévu, mais fait état de perspectives plus mitigées pour le nouvel exercice.



Le propriétaire des enseignes B&Q et Screwfix au Royaume-Uni et qui exploite les enseignes Castorama et Brico Depôt en France, a annoncé ce matin avoir dégagé un bénéfice imposable ajusté de 758 millions de livres sur son exercice fiscal clos fin janvier, contre 949 millions un an plus tôt, soit une baisse de 20%.



A titre de comparaison, les analystes prévoyaient en moyenne un résultat de 741 millions de livres.



Son chiffre d'affaires a reculé de 0,9% en données publiées, à 13,1 milliards de livres, soit un repli de 2,1% à périmètre et taux de change constants.



Suite à ces performances en ligne avec ses objectifs, Kingfisher s'est dit 'confortable' avec le consensus actuel des analystes pour l'exercice 2023/2024, qui a débuté début février.



La moyenne du marché vise pour l'instant un profit imposable de l'ordre de 633 millions de livres.



Pour ce qui concerne le mois de février, ses ventes en données publiées ont progressé de 1,9%, un chiffre ramené à +0,5% à périmètre comparable, tandis que les performances du mois de mars devraient, quant à elles, pâtir d'une météo défavorable et d'une base de comparaison peu flatteuse.



Ces commentaires entraînaient une petite sanction en Bourse avec un recul du titre de 0,5% en milieu de matinée, soit l'une des plus fortes baisses d'un indice londonien FTSE 100 en hausse de 1,4%.