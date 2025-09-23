Kingfisher plus optimiste pour 2025 grâce à la vigueur du Royaume-Uni

Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
-
Le distributeur européen de produits d'aménagement de la maison Kingfisher a annoncé une hausse de 10,2% de son résultat avant impôts ajusté au premier semestre, grâce à de bonnes performances au Royaume-Uni, et s'est montré plus confiant sur sa prévision de bénéfice ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
Le géant américain des puces électroniques Nvidia prévoit d'investir 100 milliards de dollars dans la construction de centres de données géants pour OpenAI, le leader de l'intelligence artificielle (IA) générative, ont-ils annoncé lundi. Les deux géants californiens ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer