Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kingfisher : le titre s'envole, enregistre une forte demande Cercle Finance • 22/07/2020 à 11:49









(CercleFinance.com) - Les actions de Kingfisher s'envolent de plus de 10% alors que le groupe britannique indique avoir enregistré une 'forte demande' sur ses marchés au cours du mois dernier. Le groupe a déclaré que les ventes du deuxième trimestre à données comparables au 13 juin avaient augmenté de 21,8%, profitant d'une forte croissance du commerce électronique et la réouverture de ses magasins au Royaume-Uni et en France à partir de la mi-avril. Depuis, les ventes du deuxième trimestre à données comparables au 18 juillet ont augmenté de 21,6%, a déclaré le groupe, les ventes sur l'année son désormais en baisse de seulement 3,7%. Avec ces fortes ventes et des réductions de coûts, la société s'attend à ce que son bénéfice avant impôts ajusté du semestre soit supérieur à celui de l'année précédente, sans fournir de perspectives plus spécifiques pour l'exercice 2020/2021.

Valeurs associées KINGFISHER RGP Euronext Paris 0.00% KINGFISHER LSE +11.51%