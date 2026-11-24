(Zonebourse.com) - Kingfisher cède près de 4% ce mardi matin à la Bourse de Londres, accusant l'un des plus forts replis d'un FTSE 100 proche de l'équilibre. Le distributeur britannique de produits de bricolage a pourtant légèrement relevé ses objectifs annuels à la faveur d'un troisième trimestre solide, porté par le dynamisme de ses activités au Royaume-Uni et en Pologne.

Le propriétaire des enseignes B&Q et Screwfix au Royaume-Uni, ainsi que de Castorama et Brico Dépôt en France a enregistré un chiffre d'affaires de 3,26 milliards de livres au troisième trimestre clos le 31 octobre, en hausse de 1,5% à taux de change constants. Les ventes sous-jacentes à périmètre comparable ont, quant à elles, progressé de 0,8%.

L'activité a notamment bénéficié des bonnes performances de Screwfix, de la Pologne et de la péninsule Ibérique, qui ont permis de compenser la faiblesse persistante du marché français. À périmètre comparable, les ventes ont augmenté de 2,4% au Royaume-Uni et en Irlande, de 2,1% en Pologne et de 6,6% dans la péninsule Ibérique, tandis qu'elles ont reculé de 2,8% en France.

"Nous avons réalisé un trimestre solide, marqué par des gains de parts de marché continus et une forte dynamique dans nos moteurs de croissance stratégiques que sont le commerce professionnel, le commerce électronique et les places de marché", a déclaré le directeur général, Thierry Garnier.

Fort de ces performances, Kingfisher table désormais sur un bénéfice ajusté avant impôts compris entre 610 et 640 millions de livres pour l'ensemble de l'exercice, contre une précédente fourchette de 595 à 635 millions. Le groupe a également revu à la hausse son objectif de flux de trésorerie disponible, désormais attendu entre 490 et 520 millions de livres, contre 480 à 520 millions auparavant.

L'avis des analystes

Pour AlphaValue, le repli du titre s'apparente davantage à une consolidation après un solide parcours boursier qu'à une remise en cause des fondamentaux du groupe. L'action affichait en effet, avant la publication, une progression de 12% sur un mois, de 23% sur trois mois et de près de 30% depuis le début de l'année.

Si les performances du troisième trimestre sont jugées satisfaisantes, le relèvement des perspectives annuelles reste relativement modeste, avec une hausse de seulement 10 millions de livres du point médian de l'objectif de bénéfice ajusté avant impôts.

De son côté, Citi maintient une opinion neutre sur le dossier. La banque américaine identifie les positions dominantes de Kingfisher au Royaume-Uni et en France, ses solides performances historiques, notamment outre-Manche, ainsi que le potentiel de croissance de ses marchés émergents, à l'image de la Pologne, comme les principaux éléments déterminant le profil de risque du groupe.

Plus optimiste, Panmure Liberum réitère sa recommandation d'achat, assortie d'un objectif de cours de 475 pence. Le bureau d'études salue la solidité du troisième trimestre et les avancées significatives du groupe dans ses axes de développement stratégiques, notamment auprès de la clientèle professionnelle et dans le commerce en ligne. L'analyste souligne également que le dynamisme de Screwfix, de la Pologne et de la péninsule Ibérique permet de contrebalancer les difficultés persistantes du marché français et l'atonie de la demande pour les grands projets de rénovation.

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