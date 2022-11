Kingfisher: davantage de prudence du fait de l'économie information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 10:31

(CercleFinance.com) - Kingfisher a présenté jeudi un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu, tout en se montrant légèrement plus prudent au niveau de ses perspectives compte tenu de l'incertitude économique du moment.



Le leader européen du bricolage a fait état ce matin de ventes totales de 3,3 milliards de livres pour son troisième trimestre clos fin octobre, en hausse de 1,7% à taux de change constants et en progression de 0,2% à périmètre comparable.



Les analystes anticipaient un chiffre de l'ordre de 3,2 milliards de livres.



Il apparaît de la publication que la vigueur de l'activité en Pologne (+10,5% à changes constants) a plus que compensé la morosité des ventes en France (+0,6%).



S'il fait état d'un bon début de quatrième trimestre avec une croissance organique des ventes de 2,8% sur les trois premières semaines de novembre, le propriétaire des enseignes Castorama et Brico Dépôt s'est dit 'vigilant' face à l'incertitude économique et aux tensions inflationnistes.



Kingfisher - qui a récemment ouvert un magasin 'Screwfix' en France avec l'objectif de développer cette marque dans l'Hexagone - a d'ailleurs revu son objectif de résultat pour l'ensemble de l'exercice en le ramenant vers le bas de la fourchette précédemment annoncée.



Il dit désormais attendre un bénéfice ajusté avant impôts de 730 à 760 millions de livres à l'issue de son exercice 2022/2023, contre 730-770 millions auparavant.



A la Bourse de Londres, l'action perdait 2,8% jeudi matin suite à ces annonces, signant la troisième plus forte baisse de l'indice FTSE 100.