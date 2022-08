Kingfisher: dans le rouge avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 12/08/2022 à 13:42

(CercleFinance.com) - Kingfisher recule de 2% et sous-performe ainsi nettement un FTSE 100 en très légère hausse à Londres, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente', avec un objectif de cours ramené à 338 à 203 pence.



Il voit 'des perspectives plus faibles à la fois pour le DIFM ('do it for me') et le DIY (do it yourself'), ainsi qu'un risque de baisse plus important pour les bénéfices dans un scénario de récession au cours de l'exercice 2023' du distributeur en rénovation résidentielle.