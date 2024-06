Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kingfisher: changement de directeur financier l'an prochain information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 11:16









(CercleFinance.com) - Bhavesh Mistry, l'actuel directeur financier du promoteur immobilier British Land, succédera à Bernard Bot à la direction financière de Kingfisher l'an prochain, a annoncé lundi le groupe britannique de magasins de bricolage.



Avant son arrivée chez British Land, en 2021, Bhavesh Mistry avait occupé pendant trois ans les fonctions de directeur financier adjoint chez Tesco, le numéro un britannique de la grande distribution.



Il était passé précédemment par groupe hôtelier britannique Whitbread, l'opérateur de téléphonie mobile Virgin Media et le géant belgo-américain de la bière Anheuser-Busch InBev.



La date du départ de Bernard Bot n'a pas encore été déterminée, mais elle n'interviendra pas avant janvier 2025, a prévenu Kingfisher dans un communiqué.



A la Bourse de Londres, l'action Kingfisher gagnait plus de 0,8% lundi matin alors que British Land cédait 0,3%.





