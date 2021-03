Kingfisher : bénéfice meilleur que prévu, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - Kingfisher a dévoilé lundi un bénéfice annuel en hausse de 44%, une performance meilleure que prévu, et fait état de perspectives positives pour son nouvel exercice.

Le groupe britannique - propriétaire des enseignes B&Q et Screwfix au Royaume-Uni et en Irlande et qui opère sous les marques Castorama et Brico Depôt en France - a fait état d'un bénéfice imposable ajusté de 786 millions de livres pour l'exercice clos le 31 janvier dernier, contre 544 millions un an plus tôt.

A titre de comparaison, les analystes de RBC prévoyaient un profit de 758 millions de livres.

Le chiffre d'affaires a progressé de 7,2% à 12,3 milliards de livres contre une prévision de 12,2 milliards chez RBC.

Dans son communiqué, Kingfisher indique qu'il prévoit de proposer un dividende de 8,25 pence pour l'exercice écoulé et évoque un 'bon début d'année' pour son nouvel exercice, avec des ventes à périmètre comparable qui ont grimpé de 24% sur la période allant du 1er février au 18 mars.

Sur le premier semestre de son nouvel exercice, la croissance des ventes à surface comparable est ainsi attendue entre 10% et 15%.

Dans une note de réaction, les analystes de RBC - qui affichent une opinion 'surperformance' sur la valeur - mettent en avant la stratégie 'efficace' mise en place par la nouvelle équipe de direction en matière d'offre numérique, de stocks et de contrôle des coûts.

Conséquence, le titre Kingfisher s'envolait de presque 5% lundi matin à la Bourse de Londres, contre un repli de 0,1% pour l'indice FTSE 100.