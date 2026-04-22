Kinder Morgan dépasse ses estimations de bénéfices pour le premier trimestre grâce à une forte demande de gaz

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L'opérateur américain de gazoducs Kinder Morgan KMI.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre mercredi, aidé par des volumes plus importants de gaz naturel transportés par ses gazoducs.

Les sociétés de pipelines américaines telles que Kinder Morgan bénéficient de l'essor de la production de pétrole et de gaz dans le bassin Permien, ainsi que de la demande croissante de gaz naturel alimentée par les exportations record de GNL et la hausse de la consommation d'électricité liée aux opérations pilotées par l'IA, au minage de crypto-monnaies et aux centres de données.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont atteint en moyenne 9,54 dollars par million d'unités thermiques britanniques (Btu) au cours du trimestre janvier-mars, soit une hausse de 9,5 % par rapport à l'année dernière. Les prix du gaz naturel ont été soutenus par une hausse des prix au comptant pendant la tempête hivernale Fern au début du trimestre.

"Le paysage géopolitique est devenu encore plus turbulent ce trimestre, le conflit au Moyen-Orient rejoignant la guerre en cours en Ukraine en tant que source de volatilité significative des prix des matières premières", a déclaré Richard Kinder, président exécutif.

"À plus long terme, ces conflits mondiaux mettent en évidence les avantages de la sécurisation des approvisionnements en gaz naturel liquéfié (LNG) à partir des États-Unis, ce qui entraîne une augmentation de la demande pour les services que nous fournissons à ces expéditeurs. Indépendamment de la géopolitique, les prévisions de croissance de la demande intérieure de gaz naturel, en particulier dans le secteur de l'électricité, restent solides", a-t-il ajouté.

La société prévoit que le bénéfice net attribuable à la société en 2026 restera stable à 3,1 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action devrait augmenter de 5 % pour atteindre 1,36 dollar.

La société prévoit également un Ebitda ajusté de 8,6 milliards de dollars pour cette année.

Kinder Morgan, l'une des plus grandes sociétés d'infrastructures énergétiques d'Amérique du Nord, exploite environ 79 000 miles de pipelines.

La société a déclaré avoir transporté environ 49 475 milliards d'unités thermiques britanniques de gaz naturel par jour au cours du trimestre, contre 45 978 milliards de Btu par jour il y a un an.

La société basée à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 48 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 mars, alors que les analystes estimaient qu'il était de 40 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Toutefois, ses volumes de livraison totaux, qui comprennent également des produits raffinés tels que le kérosène et le carburant diesel, ont chuté à 1 965 000 barils par jour au cours du trimestre, contre 2 047 000 bpj il y a un an.