Kimberly-Clark: résultats inférieurs aux attentes

(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark a dévoilé mercredi des résultats trimestriels supérieurs à ses propres prévisions, mais inférieurs aux attentes du marché, ce qui pesait sur son titre en cotations avant-Bourse.



Le groupe américain de produits de grande consommation, connu pour ses marques Huggies, Kleenex, Scott ou Cottonelle, dit avoir dégagé un bénéfice net de 512 millions de dollars, soit 1,51 dollar par action, au quatrième trimestre, contre 515 millions (1,50 dollar/titre) un an plus tôt.



Ce profit se situe bien en-dessous du consensus de 1,54 dollars qui avait été établi par les analystes.



Son chiffre d'affaires a légèrement progressé pour atteindre 4,97 milliards de dollars, contre 4,96 milliards au quatrième trimestre 2022, mais ce niveau est là encore inférieur au consensus, qui visait 4,98 milliards.



Le groupe de Dallas (Texas) a indiqué qu'il prévoyait d'augmenter le montant de son dividende trimestriel de plus de 3% pour le porter à 1,22 dollar par action.



Pour ce qui concerne l'exercice 2024, Kimberly-Clark dit tabler sur une croissance organique comprise entre 0% et 5% de son chiffre d'affaires net et sur un bénéfice par action (BPA) ajusté en hausse de 5% à 10% à taux de changes constants.



En avant-Bourse à Wall Street, l'action cédait plus de 4% dans le sillage de toutes ces annonces.





