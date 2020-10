Kimberly-Clark : relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Pour l'ensemble de 2020, Kimberly-Clark annonce viser désormais un BPA ajusté entre 7,50 et 7,65 dollars, et non plus entre 7,40 et 7,60 dollars, et des revenus en croissance organique de 5%, contre une fourchette cible allant de 4 à 5% précédemment.

Le fournisseur de produits d'hygiène publie pourtant un BPA ajusté en baisse de 6,5% à 1,72 dollar au titre du troisième trimestre, manquant de trois cents le consensus, et un profit opérationnel ajusté en repli de 6% à 806 millions.

Les revenus du détenteur -entre autres- des marques Kleenex et Cottonelle, se sont accrus de 1% à 4,7 milliards de dollars en données publiées, et ont augmenté de 3% en organique, dont une progression de 2% des volumes et des effets prix et mix de 1%.