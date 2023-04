Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kimberly-Clark: relèvement d'objectifs pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 14:28









(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark indique réviser à la hausse ses objectifs 2023 pour viser désormais une croissance de son BPA ajusté entre 6 et 10%, avec une hausse du bénéfice d'exploitation 'dans le bas de la plage à deux chiffres', par rapport à l'exercice dernier.



Au premier trimestre, le fournisseur de produits d'hygiène a vu son BPA augmenter de 24% à 1,67 dollar, avec une marge brute améliorée de 340 points de base, grâce à une réalisation favorable des revenus nets ayant compensé l'inflation.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 2% à 5,2 milliards de dollars, dont une hausse de 5% en organique, des effets prix et mix produits favorables pour 10% ayant largement compensé une contraction de 5% des volumes.





