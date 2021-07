Kimberly-Clark : réduction des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark annonce réduire ses objectifs 2021, tablant désormais sur un BPA ajusté entre 6,65 et 6,90 dollars et sur une croissance organique des revenus entre 0 et -2%, contre des fourchettes cibles précédentes qui allaient de 7,30 à 7,55 dollars et de 0 à +1%.

'Cette perspective mise à jour reflète une inflation des coûts entrants significativement plus élevée et de moindres volumes de ventes, en partie compensés par des économies de coûts supplémentaires et des dépenses discrétionnaires réduites', explique-t-il.

Sur le deuxième trimestre 2021, le fabricant de produits d'hygiène corporelle a vu son BPA ajusté reculer d'un tiers à 1,47 dollar, pour un chiffre d'affaires en croissance de 2% à 4,7 milliards en données publiées, mais en contraction de 3% en organique.