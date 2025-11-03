Kimberly-Clark rachète le fabricant de Tylenol Kenvue pour plus de 40 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Kenvue fait face à un litige concernant les produits Tylenol et les poudres pour bébés

*

Les actions de Kimberly-Clark baissent de 15 %, Kenvue bondit de 20 %

*

L'opération s'accompagne d'une prime de 46,2 % par rapport au dernier cours de clôture de Kenvue

(Ajout d'éléments de contexte et mise à jour des actions) par Juveria Tabassum et Sriparna Roy

Lefabricant de Kleenex Kimberly-Clark KMB.O a déclaré lundi qu'il allait acheter Kenvue KVUE.N pour plus de 40 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction historique pour le secteur de la consommation, alors que le fabricant de Tylenol est confronté à la surveillance de la Maison Blanche et à une demande en dents de scie.

Les actionnaires de Kenvue recevront 21,01 dollars par action en numéraire et en actions, ce qui représente une prime considérable de 46,2 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action. Les actions de Kenvue étaient en hausse d'environ 20 % dans les échanges avant bourse, tandis que les actions de Kimberly-Clark étaient en baisse deprès de 15 %.

Kimberly Clark rachèterait l'ancienne unité de Johnson & Johnson après des mois de difficultés pour Kenvue, notamment l'éviction de son directeur général en juillet et une chute des actions lorsque le président Donald Trump a affirmé en septembre que l'utilisation de Tylenol pouvait entraîner l'autisme, une affirmation qui n'est pas étayée par des recherches concluantes.

La semaine dernière , le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr, a reconnu qu'il n'existait aucune preuve que le Tylenol provoquait l'autisme, mais il a répété que les signes d'un lien entre les deux étaient "très suggestifs".

Outre certains litiges imminents contre le Tylenol, Kenvue fait également l'objet de poursuites pour des allégations selon lesquelles ses produits de poudre pour bébés seraient cancérigènes, ce qui a refroidi le sentiment des investisseurs .

Néanmoins, Kimberly-Clark s'attend à des économies annuelles d'environ 2,1 milliards de dollars grâce à cette acquisition, qui devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

La fusion, qui devrait être la plus importante opération de rachat dans le secteur des biens de consommation aux États-Unis à ce jour, permettra à Kimberly-Clark d'accéder au vaste portefeuille de marques de Kenvue, allant des bains de bouche Listerine et Band-Aid aux produits de soins de la peau comme Aveeno et Neutrogena, l'entreprise combinée devant générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 32 milliards de dollars.

CALENDRIER DE L'OPÉRATION

Selon Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets, le moment de la transaction, bien que probable, a été plus précoce que prévu, compte tenu des litiges négatifs et des titres réglementaires autour de Kenvue.

"Nous pensons que les capacités de Kimberly-Clark ont évolué par rapport à celles de Kenvue, ce qui devrait contribuer à améliorer la performance de la marque", a déclaré M. Modi ,ajoutant qu'il faudra du temps aux investisseurs pour assimiler les implications à long terme.

En juin, des sources ont déclaré à Reuters que l'examen stratégique des activités de Kenvue pourrait inclure une vente ou un démantèlement de la société qui a été séparée du conglomérat de soins de santé Johnson & Johnson JNJ.N en 2023.

Kimberly-Clark navigue également sur dans un environnement de biens de consommation de plus en plus marqué par une recherche de valeur accrue de la part des consommateurs, ce qui oblige les entreprises, y compris le géant du secteur Procter & Gamble PG.N , à investir dans des emballages de plus petite taille et à réduire les unités commerciales sous-performantes.

Kimberly-Clark a vendu une participation majoritaire dans son activité internationale de papier tissu au fabricant brésilien de pâte à papier Suzano SUZB3.SA dans le cadre d'une restructuration, dont les recettes devraient contribuer au rachat de Kenvue, a déclaré la société lundi.

PLUS DE 40 MILLIARDS DE DOLLARS

Les actionnaires de Kenvue recevront 3,50 dollars par action et 0,15 action Kimberly-Clark pour chaque action Kenvue détenue. Cela représente une valeur de 40,32 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

L'une ou l'autre des parties peut être tenue de payer une indemnité de rupture de 1,12 milliard de dollars en espèces si l'opération n'aboutit pas, selon une déclaration réglementaire.

Une fois la transaction conclue, le directeur général de Kimberly-Clark, Mike Hsu, prendra la tête de l'entreprise fusionnée et en assurera la présidence. Kimberly-Clark a déclaré avoir reçu un financement engagé de la part de la banque JPMorgan Chase et prévoit de financer l' achat de Kenvue par une combinaison de liquidités et de dettes.