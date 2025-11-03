 Aller au contenu principal
Kimberly-Clark rachète Kenvue pour 48,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les actions de Kimberly-Clark, le contexte, les détails du communiqué)

Kimberly-Clark KMB.N a déclaré lundi qu'il achèterait le fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 48,7 milliards de dollars, afin de créer l'une des plus grandes entreprises de biens de consommation dans le domaine de la santé aux États-Unis.

Les actions de Kenvue étaient en hausse de 18 % dans les échanges avant bourse, tandis que les actions de Kimberly-Clark étaient en baisse de 12,5 %.

Kenvue a fait l'objet d'un examen stratégique, d'un remaniement de la direction et de risques de litiges croissants. Elle a fait l'objet d'un nouvel examen minutieux à la suite des commentaires du président Donald Trump établissant un lien entre son populaire médicament contre la douleur, le Tylenol, et l'autisme.

L'accord réunira des marques telles que Neutrogena, Huggies et Kleenex au sein d'une entreprise de santé et de soins personnels dont le chiffre d'affaires annuel combiné devrait s'élever à environ 32 milliards de dollars.

En juin, des sources ont déclaré à Reuters que l'examen stratégique de ses activités pourrait inclure une vente ou une scission de la société qui a été séparée du conglomérat de la santé Johnson & Johnson JNJ.N en 2023.

Les actionnaires de Kenvue recevront 3,50 dollars par action et 0,15 action Kimberly-Clark pour chaque action Kenvue détenue. Cela implique une valeur de transaction par action de 21,01 dollars, ou une valeur des capitaux propres de 40,32 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

