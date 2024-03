Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kimberly-Clark: objectifs fixés à long terme information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 14:37









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une journée investisseurs, Kimberly-Clark fait part d'objectifs financiers à long terme, dont des croissances à devises constantes 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre', à la fois pour son BPA ajusté et pour son profit opérationnel ajusté.



Le groupe de produits d'hygiène corporelle vise aussi une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à celle du marché, ainsi qu'une génération annuelle de flux de trésorerie disponibles (FCF) d'au moins deux milliards de dollars.



Kimberly-Clark ajoute s'attendre à engager environ 1,5 milliard de dollars en coûts de restructuration et de réorganisation non récurrents, répartis pour moitié en charges hors trésorerie et pour moitié de charges décaissées, au cours des trois prochaines années.





