Kimberly-Clark: nouveau relèvement de prévisions annuelles

(CercleFinance.com) - Pour refléter un premier semestre solide, Kimberly-Clark annonce anticiper désormais pour l'année 2024, une croissance à taux de change constants dans le milieu ou le haut de la plage des 10-20% pour son BPA ajusté et son profit opérationnel ajusté.



Le fournisseur de produits d'hygiène corporelle, détenteur par exemple des marques Kleenex, Cottonelle, Scott et Huggies, confirme en outre tabler sur une croissance organique de ses ventes annuelles dans le milieu de la plage à un chiffre.



Sur le deuxième trimestre 2024, le groupe a engrangé un BPA ajusté en croissance de 19% à 1,96 dollar, avec une marge brute en amélioration de 2,9 points à 36,9% pour des revenus de cinq milliards de dollars, en croissance organique de 4%.





