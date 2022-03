Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kimberly-Clark: nouveau directeur financier en avril information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 14:21









(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark annonce que sa directrice financière (CFO) Maria Henry a décidé de prendre sa retraite. Elle sera remplacée à partir du 22 avril par Nelson Urdaneta, actuellement senior vice-président et trésorier chez Mondelēz International.



Maria Henry a rejoint Kimberly-Clark en tant que CFO en 2015 et a joué un rôle important dans la stratégie du groupe de produits d'hygiène. Pour assurer une transition en douceur, elle continuera à travailler au sein du groupe à titre consultatif jusqu'au 1er septembre.



Parmi ses réalisations au cours de ses près de 17 ans chez Mondelēz, Nelson Urdaneta a supervisé l'intégration de l'activité Cadbury au Venezuela et dirigé les efforts de transformation financière en Asie-Pacifique pour soutenir les ambitions de croissance du groupe agroalimentaire.





Valeurs associées KIMBERLY-CLARK NYSE +0.93%