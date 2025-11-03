Kimberly-Clark mise 40 milliards de dollars sur Kenvue malgré la controverse sur le Tylenol

Kenvue fait face à un litige concernant les produits Tylenol et les poudres pour bébés

Les actions de Kimberly-Clark baissent de 12 %, Kenvue bondit de 17,5 %

L'opération représente une prime de 46,2 % par rapport au dernier cours de clôture de Kenvue

Kimberly-Clark KMB.O va racheter le fabricant de pansements Kenvue KVUE.N pour plus de 40 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction historique qui intervient alors que la petite entreprise est confrontée à des poursuites judiciaires concernant l'analgésique Tylenol, aux attaques de la Maison Blanche et à une demande en dents de scie.

Les actions de Kimberly-Clark ont fortement chuté après l'annonce, tandis que Kenvue a bondi de17,5 %. L'entreprise paie une forte prime de 46 % pour l'ancienne unité de Johnson & Johnson JNJ.N qui a connu une année turbulente. Kenvue a évincé son directeur général en juillet et a essuyé les foudres de la Maison Blanche en raison d'allégations non prouvées selon lesquelles l'utilisation de Tylenol pendant la grossesse pourrait provoquer l'autisme chez les enfants.

L'inquiétude des investisseurs face à la fusion peut s'expliquer en partie par l'exposition juridique potentielle de Kenvue à des centaines de poursuites privées alléguant qu'elle a dissimulé de prétendus liens entre le Tylenol et l'autisme ou le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez l'enfant.

Le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., a récemment déclaré qu'il n'existait pas de preuves concluantes d'un tel lien, mais il a qualifié les données existantes de "très suggestives".

Les ventes américaines de Tylenol ont chuté de 11 % entre le 20 septembre et le 4 octobre après les remarques de l'administration Trump, a déclaré Navann Ty, analyste chez BNP Paribas, dans une note le mois dernier.

Kenvue est également aux prises avec des litiges liés à ses produits de poudre pour bébés à base de talc.

"L'un des défis auxquels Kenvue est confrontée actuellement est que nous vivons entre les deux, ce qui n'est pas un endroit où vivre - dans le milieu obscur", a déclaré Kirk Perry, qui a été nommé directeur général permanent de Kenvue lundi.

L'opération , qui devrait être conclue au cours du second semestre 2026 , est la plus importante opération de rachat jamais réalisée dans le secteur des biens de consommation aux États-Unis. Elle permet à Kimberly-Clark d'accéder au vaste portefeuille de marques de Kenvue, allant du bain de bouche Listerine et du pansement Band-Aid aux produits de soins de la peau comme Aveeno et Neutrogena, l'entreprise combinée devant générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 32 milliards de dollars.

L'OPÉRATION PREND LE MARCHÉ PAR SURPRISE

Les analystes et les investisseurs ont déclaré que le moment choisi pour la transaction était surprenant, compte tenu de la faiblesse persistante des consommateurs et du risque de litige.

"La plupart des investisseurs s'attendaient à ce que Kenvue vende certaines marques, et non l'ensemble de l'entreprise, compte tenu des risques liés au Tylenol et au talc. Mais Kimberly-Clark a probablement vu une valeur à long terme dans un portefeuille de marques fortes se négociant à une forte décote", a déclaré James Harlow, vice-président senior de Novare Capital Management

En juin, des sources ont déclaré à Reuters que l'examen stratégique des activités de Kenvue pourrait inclure une vente ou un démantèlement de la société qui a été séparée du conglomérat de soins de santé Johnson & Johnson JNJ.N en 2023.

Kimberly-Clark évolue également dans un environnement de biens de consommation de plus en plus marqué par une recherche de valeur accrue de la part des consommateurs, ce qui oblige les entreprises, y compris le géant du secteur Procter & Gamble PG.N , à investir dans des emballages de plus petite taille et à réduire les unités commerciales sous-performantes.

Kimberly-Clark a vendu une participation majoritaire dans son activité internationale de papier tissu au fabricant brésilien de pâte à papier Suzano SUZB3.SA dans le cadre d'une restructuration, dont les recettes devraient contribuer au rachat de Kenvue, a déclaré la société lundi.

Néanmoins, certains ont déclaré que cela reflétait l'évolution de l'environnement des transactions. "Cela confirme que l'assouplissement des attentes en matière de taux d'intérêt alimente les grandes fusions transformationnelles", a déclaré Kimberly Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners. "Les deux entreprises se trouvent côte à côte dans les rayons des magasins, de sorte que la logique d'échelle et de distribution est logique, même si le problème persistant du Tylenol reste une ombre que tout acheteur préférerait éviter."

PLUS DE 40 MILLIARDS DE DOLLARS

Les actionnaires de Kenvue recevront 3,50 dollars par action et 0,15 action Kimberly-Clark pour chaque action Kenvue détenue. Cela représente une valeur de 40,32 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

Kimberly-Clark a déclaré s'attendre à des économies annuelles d'environ 2,1 milliards de dollars grâce à cette transaction, qui sera financée par une combinaison de liquidités et de dettes, avec un engagement de financement de la part de la banque JPMorgan Chase.

L'une ou l'autre des parties peut être amenée à payer une indemnité de rupture de 1,12 milliard de dollars en espèces si l'opération n'aboutit pas, selon une déclaration réglementaire.

À la clôture de la transaction, le directeur général de Kimberly-Clark, Mike Hsu, prendra la tête de l'entreprise fusionnée et en assurera la présidence. Kimberly-Clark a déclaré avoir reçu un financement engagé de la part de la banque JPMorgan Chase et prévoit de financer l'achat de Kenvue par une combinaison de liquidités et de dettes.