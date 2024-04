Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kimberly-Clark: la protection personnelle cédée à Ansell information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - L'australien Ansell a annoncé lundi la signature d'un accord engageant en vue de l'acquisition de 100% de la filiale de Kimberly-Clark spécialisée dans les équipements de protection individuelle pour un montant de 640 millions de dollars.



Le périmètre de l'opération comprend notamment les marques KleenGuard (vêtements de sécurité, gants et lunettes) et Kimtech (gants, blouses et vêtements de protection), explique le groupe dans un communiqué.



Neil Salmon, le directeur général d'Ansell, explique que son entreprise avait identifié depuis plusieurs années les activités de Kimberly-Clark dans la protection personnelle comme l'une des pistes les plus prometteuses en vue d'un potentiel rachat.





