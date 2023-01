Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kimberly-Clark: hausse de 18% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 14:17









(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark dévoile un BPA ajusté du quatrième trimestre 2022 en croissance de 18% à 1,54 dollar, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation ajusté de 712 millions, pour des revenus stables à cinq milliards de dollars.



En organique, le chiffre d'affaires du fabricant de produits d'hygiène a augmenté de 5%, de fortes hausses des prix de ventes et un effet mix produits légèrement positif ayant plus que compensé une contraction de 7% des volumes.



Affichant un BPA ajusté de 5,63 dollars et une croissance organique de ses ventes de 7% sur l'ensemble de 2022, Kimberly-Clark déclare viser un BPA en hausse de 2 à 6% et une croissance organique des ventes de 2 à 4% pour 2023.



Par ailleurs, son conseil d'administration a approuvé une augmentation de 1,7% de son dividende trimestriel, à 1,18 dollar par action, avec mise en paiement début avril, marquant sa 51e année de hausse consécutive.





