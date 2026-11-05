Kimberly-Clark en hausse après un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action de Kimberly-Clark, fabricant de la marque Huggies KMB.O , a progressé de 1 % à 110,77 dollars

** La société a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, mais a maintenu ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices

** Elle affiche un bénéfice par action ajusté au troisième trimestre issu des activités poursuivies de 1,70 $, dépassant ainsi les estimations de 1,64 $ (données compilées par LSEG)

** La société s'attend à ce que la croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires soit inférieure d'environ 100 points de base à la croissance moyenne pondérée des catégories et des pays sur lesquels elle est présente

** La société a indiqué que son chiffre d’affaires annuel avait principalement subi un impact défavorable d’environ 100 points de base en raison des perturbations en Chine

** La société prévoit une croissance du bénéfice par action ajusté annuel à un chiffre élevé, à taux de change constant

** Le chiffre d'affaires net trimestriel de 4,13 milliards de dollars est conforme aux estimations des analystes

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 7,83 % depuis le début de l'année