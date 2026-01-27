Kimberly-Clark dépasse ses estimations de bénéfices grâce à des réductions de coûts et à la demande de produits essentiels

(Ajout des actions au paragraphe 2)

Kimberly-Clark KMB.N a dépassé les attentes en matière de bénéfices trimestriels mardi, aidée par des contrôles de coûts et une demande soutenue pour ses produits, notamment les couches Huggies et les mouchoirs Kleenex.

Les actions de la société, qui ont perdu environ 23% de leur valeur en 2025, étaient en hausse d'environ 2% dans les échanges avant la cloche.

Au cours des derniers mois, la société basée à Dallas a supprimé des emplois et vendu des activités à faible marge et non essentielles, telles que ses segments de couches et d'équipements de protection individuelle sous marque de distributeur.

Cela a permis de protéger les marges alors que Kimberly-Clark élargit ses gammes abordables et offre des produits moins chers qui présentent néanmoins des caractéristiques supérieures afin d'attirer les clients soucieux de leur budget et de lutter contre la concurrence.

Les prix ont baissé de 1,1 % tandis que les ventes organiques ont augmenté de 2,1 % au quatrième trimestre, grâce à une croissance de 2,7 % des volumes globaux, les consommateurs s'approvisionnant en produits essentiels tels que les produits de nettoyage de surface, les désinfectants et les serviettes en papier dans les magasins de type club-entrepôt qui vendent des emballages plus grands et plus économiques.

La société, qui avait déjà prévenu que les droits d'importation élevés aux États-Unis, en particulier sur les produits chinois, nuiraient à la rentabilité, a affiché une marge brute ajustée de 37 %, conforme à celle de l'année précédente.

Le bénéfice ajusté par action de 1,86 $ a été supérieur aux estimations des analystes qui étaient de 1,81 $, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net pour le trimestre clos le 30 décembre s'est élevé à 4,08 milliards de dollars, soit un peu moins que les prévisions de 4,09 milliards de dollars. Le géant des biens de consommation Procter & Gamble PG.N a également dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels la semaine dernière, bien que le chiffre d'affaires ait été légèrement inférieur aux attentes.

Kimberly-Clark s'attend à ce que les ventes organiques de 2026 soient conformes ou supérieures à la croissance moyenne d'environ 2 % observée dans les catégories et sur les marchés où elle est en concurrence.

Elle s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action augmente à un taux à deux chiffres, les marges se développant au fur et à mesure qu'elle améliore son efficacité. La société a proposé d'acheter le fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N pour plus de 40 milliards de dollars afin de créer une société mondiale de santé grand public, l'opération devant être finalisée d'ici la fin de l'année.