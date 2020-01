Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kimberly-Clark : BPA un peu supérieur aux attentes Cercle Finance • 23/01/2020 à 14:10









(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark publie un BPA ajusté en hausse de 7% à 1,71 dollar au titre des trois derniers mois de 2019, dépassant d'un cent le consensus, pour des revenus stables à 4,6 milliards de dollars. En organique, ils ont augmenté de 3% grâce à des hausses de prix de vente. Le fabricant de produits d'hygiène, détenteur notamment des marques Huggies et Kleenex, a ainsi réalisé en 2019 un BPA ajusté en hausse de 4% à 6,89 dollars et une croissance organique des ventes de 4%, dans le haut de ses dernières fourchettes cibles. Sur ces bases, le conseil d'administration de Kimberly-Clarck a décidé une hausse de 3,9% de son dividende trimestriel et déclare viser pour l'année 2020 un BPA ajusté entre 7,10 et 7,35 dollars et sur une croissance organique des ventes de 2%.

