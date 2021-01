Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kimberly-Clark : BPA ajusté quasi-stable au 4e trimestre Cercle Finance • 25/01/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark publie un BPA ajusté en baisse de 1% à 1,69 dollar au titre du dernier trimestre 2020, battant néanmoins le consensus, et un profit opérationnel ajusté en repli de 7% à 767 millions pour des revenus en hausse de 6% à 4,8 milliards (+5% en organique). Affichant un BPA ajusté en hausse de 12% à 7,74 dollars en 2020, qui dépasse ainsi sa fourchette cible (7,50-7,65 dollars), le fournisseur de produits d'hygiène anticipe un BPA ajusté entre 7,75 et huit dollars, ainsi qu'une croissance des revenus de 4 à 6% en 2021. A cette occasion, le détenteur -entre autres- des marques Kleenex et Cottonelle, indique que son conseil d'administration a approuvé une hausse de 6,5% du dividende trimestriel, ainsi qu'un nouveau programme de rachats d'actions pour cinq milliards de dollars.

