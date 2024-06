Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kimberly-Clark: bien orienté, double relèvement de BofA information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Kimberly-Clark signe l'une des plus fortes hausses de l'indice S&P 500 jeudi à la Bourse de New York dans la foulée d'un double relèvement de recommandation des analystes de Bank of America.



Peu avant 11h00 (heure de Wall Street), le titre du groupe américain de produits de grande consommation s'adjuge 2,6%, revenant ainsi à ses plus hauts niveaux depuis plus d'un an.



Dans une note de recherche, les équipes de BofA disent tabler sur des 'changements structurels' à venir chez le fabricant des mouchoirs en papier Kleenex et des couches Huggies,



'Après le point d'inflexion connu par les volumes au premier trimestre, nous envisageons la matérialisation d'un cycle d'amélioration sur le long terme', explique le broker.



Le courtier déclare ainsi s'attendre à ce que le groupe atteigne une marge brute d'au moins 40% à horizon 2030, conformément aux objectifs dévoilés lors de sa journée d'investisseurs du mois de mars.



Il relève en conséquence sa recommandation de 'sous-performance' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 115 à 160 dollars.





