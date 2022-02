Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kimberly-Clark: acquisition dans les culottes menstruelles information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 16:54









(CercleFinance.com) - L'action Kimberly-Clark s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de New York au lendemain de l'annonce par le spécialiste américain des produits de soins personnels d'une acquisition dans les culottes menstruelles lavables.



Le groupe américain - qui détient déjà les marques de produits d'hygiène féminine Kotex et Intimus - a indiqué hier soir avoir finalisé le rachat d'une participation majoritaire dans Thinx, qui produit également des sous-vêtements d'incontinence.



Le groupe de Dallas souligne que cet investissement ouvre la voie à une collaboration entre les deux entreprises afin d'étoffer leurs gammes de produits, mais aussi à une poursuite du développement de la marque sur le segment de vente directe aux particuliers.



Kimberly-Clark, qui avait pris une participation minoritaire au sein de Thinx en 2019, n'a pas révélé les termes financiers de l'opération.



En fin de matinée, l'action progressait de 1,5%, contre un gain de 1,2% pour l'indice S&P 500.





