Kim Jong-un cherche peut-être à se protéger du coronavirus, estime Séoul

(Actualisé avec démenti des informations sur l'opération) SEOUL, 28 avril (Reuters) - Il est possible que Kim Jong-un n'ait pas assisté aux cérémonies officielles du 15 avril, non pas en raison de son état de santé, mais par mesure de précaution face à la pandémie due au coronavirus, a estimé mardi le ministre sud-coréen de l'Unification. L'absence du dirigeant nord-coréen lors de ces cérémonies organisées traditionnellement pour l'anniversaire de son grand-père Kim Il-sung, fondateur de la République populaire démocratique de Corée, est inédite et il n'a pas été vu en public depuis, ce qui alimente les spéculations sur son état de santé. Citant une source nord-coréenne, Daily NK, un site d'information établi à Séoul, a rapporté la semaine dernière qu'il avait été opéré du coeur le 12 avril. "Il est vrai qu'il n'a jamais manqué l'anniversaire de Kim Il-sung depuis qu'il est au pouvoir, mais de nombreuses célébrations et un banquet ont été annulés en raison des inquiétudes liées au coronavirus", a déclaré Kim Yeon-chul, ministre de l'Unification, lors d'une audience parlementaire. "Je ne pense pas que ce soit particulièrement inhabituel dans la situation actuelle", a-t-il poursuivi, rappelant qu'à deux reprises depuis la mi-janvier, Kim Jong-un n'était pas apparu en public pendant près de 20 jours. Les informations selon lesquelles il a été opéré du coeur sont fausses, a-t-il affirmé, démentant également celles évoquant l'envoi d'une équipe médicale chinoise en Corée du Nord. Donald Trump avait assuré un peu plus tôt, sans plus de détails, avoir une "très bonne idée" de l'état de santé de Kim Jong-un. (Hyonhee Shin et Josh Smith, version française Jean-Philippe Lefief)

