Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kiev veut discuter avec Paris et Berlin des violences dans l'est de l'Ukraine Reuters • 20/01/2020 à 16:35









KIEV, 20 janvier (Reuters) - L'Ukraine souhaite échanger avec la France et avec l'Allemagne au sujet d'une recrudescence des tirs dans l'est de son territoire, a déclaré lundi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Vadim Pristaïko. Deux militaires ukrainiens ont été tués et 10 autres blessés au cours du week-end dans la région du Donbass, où des séparatistes pro-russes affrontent depuis 2014 l'armée ukrainienne. Les séparatistes ne se sont pas exprimés sur ces derniers incidents mais chaque camp rejette sur l'autre la responsabilité des récents épisodes de violences. La France et l'Allemagne sont impliquées avec la Russie dans la recherche d'une issue diplomatique à ce conflit en Ukraine, dans le cadre de négociations dites en "format Normandie". Un cessez-le-feu conclu à Minsk, en Biélorussie, en 2014 n'a pas permis de mettre fin aux affrontements sporadiques. A l'issue d'un sommet début décembre à Paris en présence du président français Emmanuel Macron et de la chancelière allemande Angela Merkel, les présidents ukrainien Volodimir Zelenski et russe Vladimir Poutine se sont engagés à mettre en oeuvre ce cessez-le-feu conclu à Minsk. "En ce qui concerne le processus de Minsk et l'intensification des attaques à l'arme à feu, cela nous préoccupe, cela ne fait aucun doute", a dit Vadim Pristaïko au cours d'une conférence de presse avec le Premier ministre albanais Edi Rama. Ce dernier assume cette année la présidence tournante de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), chargée de surveiller la situation dans l'est de l'Ukraine. "Je pense qu'il y aura une réaction côté ukrainien à de telles attaques à l'arme à feu. Nous allons essayer de contacter de manière urgente nos partenaires du format Normandie parce que, comme vous, nous constatons que les accords ne fonctionnent pas", a ajouté Vadim Pristaïko. Le conflit dans l'est de l'Ukraine a fait plus de 13.000 morts. (Pavel Polityuk version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.