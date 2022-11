Ki’Leaft, le nouvel actif de Berkem extrait de la feuille de kiwi

Les acteurs de la chimie devraient être confrontés à un effet de ciseaux. D'abord ils doivent faire face à une explosion des coûts : les experts estiment qu'en 2022 les prix du gaz naturel devraient augmenter de 470% et les prix de l'électricité d'environ 300% suite à la guerre en Ukraine. A cela s'ajoute un prix du pétrole également en hausse. D'autre part, leur capacité à accroître les prix devrait être pénalisée par un contexte économique moins dynamique, lié notamment aux difficultés sur le marché chinois, plombé par une vague de confinements. Le leader mondial, BASF, anticipe un recul compris entre 6% et 14% de ses bénéfices en 2022.

Ainsi il a été prouvé cliniquement que Ki'Leaft offre un effet tenseur immédiat, qu'il participe à la régénération de la peau, renforce sa fonction barrière ainsi que sastructure, tout en présentant une forte capacité antioxydante. Ki'Leaft répond aux attentes du marché cosmétique en proposant des bénéfices pour le marché du facial care (sérum, soin visage…) qui croît chaque année de 10% au niveau mondial depuis 2020 ((source Mintel GNPD - The Future of Facial Skincare, 2022).

Industriel expert en chimie du végétal, le Groupe Berkem a développé et testé les capacités de l'extrait de feuilles de kiwi. Après 10 ans de R&D, les différentes études ont permis de révéler les propriétés de Ki'Leaft, un actif riche en sucres et contenant des polyphénols.

(AOF) - Berkem, spécialiste français de l’extraction végétale, lance un nouvel actif Ki’Leaft. Il s’agit d’un extrait de feuilles de kiwi certifié cosmos 100% d’origine naturelle, upcyclé et issu d’une production locale proche de l’usine d’extraction du Groupe Berkem, en Dordogne. Ki’Leaft répond aux besoins du marché avec ses propriétés antioxydantes, raffermissantes, régénérantes et de renforcement de la fonction barrière de la peau.

