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KFC choisit Coca-Cola comme nouveau partenaire pour les boissons, abandonnant ainsi PepsiCo
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 21:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifications apportées pour changer de fournisseur)

La chaîne de restauration rapide KFC

YUM.N a signé jeudi un accord avec Coca-Cola KO.N , qui deviendra son partenaire en matière de boissons et fournira des sodas à ses restaurants aux États-Unis, mettant ainsi fin à un accord de longue date avec PepsiCo.

Selon le site web de l’entreprise, KFC compte 3.718 restaurants aux États-Unis. La perte dece partenariat avec la chaîne de restauration rapide constituerait un coup dur pour PepsiCo, qui peine à améliorer ses ventes dans ce pays.

Les produits Coca-Cola seront disponibles dans les restaurants KFC aux États-Unis d’ici au printemps 2027, a indiqué l’entreprise.

C'est le Wall Street Journal qui a été le premier à relayer cette information jeudi.

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