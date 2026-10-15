KFC choisit Coca-Cola comme nouveau partenaire pour les boissons, abandonnant ainsi PepsiCo

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(Modifications apportées pour changer de fournisseur)

La chaîne de restauration rapide KFC

YUM.N a signé jeudi un accord avec Coca-Cola KO.N , qui deviendra son partenaire en matière de boissons et fournira des sodas à ses restaurants aux États-Unis, mettant ainsi fin à un accord de longue date avec PepsiCo.

Selon le site web de l’entreprise, KFC compte 3.718 restaurants aux États-Unis. La perte dece partenariat avec la chaîne de restauration rapide constituerait un coup dur pour PepsiCo, qui peine à améliorer ses ventes dans ce pays.

Les produits Coca-Cola seront disponibles dans les restaurants KFC aux États-Unis d’ici au printemps 2027, a indiqué l’entreprise.

C'est le Wall Street Journal qui a été le premier à relayer cette information jeudi.