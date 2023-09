Keys REIM : Sophie Bourguignon nommée Directrice de la gestion

(AOF) - Keys REIM annonce la nomination de Sophie Bourguignon comme Directrice de la gestion pour l’ensemble des véhicules gérés pour le compte de ses investisseurs. Sa gamme, aujourd’hui composée d’une dizaine de fonds dont trois ouverts à la commercialisation, tous labelisés ISR, répond à l’ensemble des besoins investisseurs : distribution, capitalisation et assurance-vie. Sophie Bourguignon, 40 ans, dispose d'une expérience de plus de 15 ans dans la gestion d'épargne et l'immobilier en France et en Europe.

Elle a débuté sa carrière au sein d'entreprises reconnues comme BNP Paribas REIM, Hines et Greystar, où elle a pu appréhender le secteur de l'immobilier dans sa globalité : investissements, asset management, gestion et structuration de fonds immobiliers pour une cible institutionnelle.

En 2020, Sophie rejoint la société de gestion Paref Gestion et prend la tête de la Direction de la gestion des fonds et des acquisitions, à la tête d'une équipe gérant une dizaine de fonds.