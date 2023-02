Keys Reim lance Keys Sélection Vie

Labellisé ISR Immobilier dès son lancement, le fonds portera une attention particulière aux critères ESG déterminants dans sa stratégie de création de valeur et de résilience dans le temps.

(AOF) - Keys Reim élargit sa gamme en proposant un premier fonds grand public : Keys Sélection Vie, accessible en assurance vie de droit français. Avec Keys Sélection Vie, Keys Reim poursuit sa stratégie d'investissement développée depuis plus de 10 ans, en accord avec sa vision de l'immobilier de demain, en se positionnant sur des actifs tangibles et vivants. Son portefeuille intégrera de façon directe ou indirecte des bureaux loués ou en cours de commercialisation mettant en avant la qualité d'usage (espaces extérieurs, flexibilité, services …).

