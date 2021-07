KEYRUS victime d'un rançongiciel

(AOF) - Keyrus a annoncé avoir fait l'objet d'une cyberattaque dans le cadre d'une attaque mondiale de rançongiciel (ransomware). " En dépit des mesures renforcées de sécurité appliquées au quotidien pour protéger les données et l'intégrité des ressources informatiques connectées et installées sur les systèmes du Groupe Keyrus, une partie de ces derniers ont été chiffrés ", a expliqué le spécialiste du conseil et des technologies, en particulier la Data et le Digital.

La Direction Informatique de Keyrus a été immédiatement alertée des exactions en cours, et des mesures d'isolement et de sécurité ont été mises en œuvre dans les plus brefs délais pour contenir la propagation du virus et préserver les clients et partenaires du Groupe, conformément au plan établi de gestion des risques.

Keyrus a également mis en place un plan de remédiation qui offre toutes les garanties d'un redémarrage progressif et sécurisé de ses systèmes informatiques, et qui permet d'assurer la continuité de ses services et de ses opérations.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.