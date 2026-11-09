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Keyrus renforce son pôle d'Intelligent Performance Management avec l'acquisition de Profit&
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 17:43

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Le cabinet de conseil en Data et IA a annoncé l'acquisition de la société de conseil britannique Profit&. Spécialisée dans la planification financière et opérationnelle, cette dernière dispose d'implantations au Royaume-Uni, en Pologne et en Italie.

L'opération vise à consolider les capacités d'intégration Anaplan du groupe en Europe et à étoffer son offre de solutions préconfigurées destinées au FP&A (Financial Planning & Analysis) et à la gestion de la Supply Chain.

Cette opération de croissance externe s'inscrit dans la continuité des récentes acquisitions menées par le groupe, notamment Vuealta en Asie, NetPartners au Brésil et Inlumi. Keyrus accélère ainsi la structuration d'une plateforme internationale dédiée à l'Intelligent Performance Management (IPM), un modèle qui dépasse l'EPM traditionnel pour unifier la finance, la supply chain, les opérations et les ressources humaines grâce à la data et à l'intelligence artificielle.

Fondé à Londres en 2016 et dirigé par son fondateur Francesco D'Aguanno, Profit& revendique plus de 30 implémentations Anaplan. Au-delà de l'activité de conseil, le cabinet apporte un catalogue d'accélérateurs métiers et d'actifs réutilisables (optimisation des stocks, planification de production, analyse de rentabilité sectorielle) destinés à réduire les délais de déploiement.

Selon Marc Stukkens, CEO du Groupe Keyrus, cette acquisition doit contribuer à faire de l'IPM un levier central de croissance et de différenciation à l'échelle mondiale, en favorisant les synergies commerciales et la mutualisation d'outils industrialisés au sein du réseau international de l'entreprise.

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