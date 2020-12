Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Keyrus : prise de participation majoritaire dans RunAsCloud Cercle Finance • 02/12/2020 à 09:44









(CercleFinance.com) - Keyrusannonce la prise d'une participation majoritaire dansRunAsCloud, un acteur clé du conseil en stratégie cloud aux États-Unis qui s'est donné pour mission de créer de la valeur pour ses clients à travers l'efficacité et la proximité. Ce partenariat permet àKeyrusd'accélérer sa stratégie d'expansion en Amérique du Nord, notamment via les principales implantations deRunAsCloud, à Boston et Miami, portant la présence deKeyrusà huit villes aux Etats-Unis. RunAsCloudpossède une forte expertise cloud sur les solutions d'Amazon et de Microsoft, et bénéficie du statut d'Advanced Tier Partneravec AWS, et deGold Partneravec Azure. À travers cet investissement,Keyrusa pour ambition de devenir le 'Cloud Partner' stratégique de ses clients, particulièrement en se rapprochant des CIO/DSI, aux États-Unis et à travers le monde.

Valeurs associées KEYRUS Euronext Paris +8.37%