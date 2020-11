Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Keyrus : prise de part majoritaire dans Xiomega Consulting Cercle Finance • 12/11/2020 à 09:26









(CercleFinance.com) - Keyrus annonce une prise de participation majoritaire au sein du cabinet Xiomega Consulting afin d'enrichir ses compétences en conseil SI et transformation digitale en région Auvergne-Rhône-Alpes, opération dont les termes financiers ne sont pas précisés. Créé en 2014 à Lyon, Xiomega Consulting a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ trois millions d'euros et compte une vingtaine de consultants. Le cabinet est spécialisé autour de trois offres principales : ERP (Expertise SAP), Business Intelligence et Digitale. 'Xiomega Consulting possède un large portefeuille de clients internationaux dans de multiples secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, le luxe, le transport et la logistique, l'industrie mécanique, les énergies renouvelables et la grande distribution', ajoute Keyrus.

