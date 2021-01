Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Keyrus : prend une participation dans C17 Engineering Cercle Finance • 13/01/2021 à 18:18









(CercleFinance.com) - Keyrus annonce une prise de participation majoritaire au sein de l'ESN C17 Engineering afin d'enrichir ses compétences en Conseil et Développement autour des technologies Microsoft. Fondée en 2010 par trois associés, C17 Engineering a bâti sa réputation sur son offre de formation et de coaching pour la création d'applications Cloud Native (Azure). C17 Engineering a réalisé un chiffre d'affaires en 2019 d'environ 3 ME et compte une trentaine de collaborateurs. 'Keyrus devrait tirer profit des méthodes innovantes d'apprentissage de C17 Engineering au travers de la mise en place de formations, de boot camps immersifs, intensifs et gamifiés ainsi que d'ateliers et d'événements IT qui profiteront à la fois aux équipes, aux clients et aux partenaires', indique Keyrus.

Valeurs associées KEYRUS Euronext Paris +14.09%