Keyrus : négociation exclusive afin de réaliser un investissement stratégique dans Sonum

(AOF) - Keyrus est entré dans une phase finale de négociation dans le but d'acquérir une participation majoritaire dans Sonum International, un groupe européen spécialisé dans le conseil et la mise en œuvre de solutions de gestion de la performance.

Sonum prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros en 2022 et emploie actuellement 55 consultants qui opèrent aux Pays-Bas, en Espagne, en Lettonie, au Portugal, en Finlande et en Pologne, ajoutant 4 nouveaux pays au Groupe Keyrus, déjà présent en Espagne et au Portugal.

" Ce rapprochement capitalistique constitue une nouvelle étape qui va permettre à Keyrus et à Sonum de renforcer davantage leurs offres et leur couverture géographique, avec des équipes combinées désormais réunies dans 26 pays et sur quatre continents ", a expliqué la société française.

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.