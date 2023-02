Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Keyrus: l'investissement stratégique dans Sonum est finalisé information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 12:25









(CercleFinance.com) - Keyrus a annoncé vendredi avoir bouclé sa prise de participation majoritaire au sein de Sonum International, un expert dans le domaine des solutions pour l'amélioration de la performance des entreprises (EPM).



La société de conseil en technologies explique que cette acquisition va venir conforter sa position dans le conseil mondial en matière d'EPM, en lui permettant de proposer un large éventail de services de pilotage de la performance sur l'ensemble de la chaîne de valeur de ses clients.



A la suite de cet investissement, Sonum International se rebaptisera Keyrus, s'alignant ainsi sur une marque que le groupe français juge 'forte'.



Créée en 2010 à La Haye (Pays-Bas), Sonum accompagne ses clients dans l'optimisation de la mise en place de leurs processus et de leurs méthodes de gestion de la performance.



La société propose également des solutions de planification de gestion Anaplan dans le cadre d'un partenariat mondial portant notamment sur la formation.





