KEYRUS : Keyrus accélère son expansion internationale dans l'Intelligent Performance Management

Keyrus accélère son expansion internationale dans l'Intelligent Performance Management avec l'acquisition de Profit&

Cette nouvelle acquisition renforce les capacités Anaplan du Groupe en Europe, enrichit son portefeuille de solutions préconfigurées en FP&A et Supply Chain et confirme sa dynamique de croissance sur un marché stratégique.

Paris (France) - 9 novembre 2026

Keyrus , acteur international du conseil en Data et Intelligence Artificielle et Architect of Intelligence , annonce l'acquisition de Profit& , cabinet de conseil britannique spécialisé dans la planification financière et opérationnelle, disposant d'équipes au Royaume-Uni, en Pologne et en Italie.

Cette opération s'inscrit dans une dynamique soutenue de croissance organique et externe. Après les acquisitions de Vuealta en Asie, NetPartners au Brésil et, plus récemment, d'Inlumi, Keyrus franchit une nouvelle étape dans la construction d'une plateforme internationale de référence en Intelligent Performance Management (IPM) .

Cette stratégie repose sur une conviction : les entreprises ont désormais besoin de connecter leurs données, leurs processus métiers, leurs capacités d'intelligence artificielle et leurs systèmes de pilotage pour prendre de meilleures décisions et améliorer durablement leur performance.

Profit& : des expertises métiers reconnues et des solutions à forte valeur ajoutée

Fondé en 2016 à Londres, Profit& s'est imposé comme un spécialiste de la planification intégrée et de la gestion de la performance, avec plus de 30 implémentations Anaplan réalisées.

Le cabinet accompagne les directions financières et opérationnelles dans des domaines clés : Financial Planning & Analysis (FP&A), planification et optimisation de la Supply Chain, gestion de la rentabilité et des coûts, planification des effectifs et modélisation de scénarios complexes.

Au-delà de ses compétences de conseil et d'intégration, Profit& se distingue par son portefeuille de solutions préconfigurées et d'accélérateurs métiers , notamment dans la planification financière intégrée, l'optimisation de la production, la gestion des stocks et l'analyse de rentabilité sectorielle.

Ces actifs permettent de réduire les délais de mise en œuvre, de sécuriser les déploiements et d'accélérer la création de valeur pour les clients.

Ils constituent également un levier de différenciation pour Keyrus , qui entend enrichir et industrialiser son catalogue international de solutions IPM, en combinant expertise métier, plateformes technologiques et accélérateurs réutilisables.

Une plateforme internationale pour accélérer la croissance

L'objectif est de développer une plateforme internationale capable de conjuguer la profondeur des expertises locales, la puissance d'un réseau mondial et un catalogue de solutions sectorielles et fonctionnelles industrialisées.

Cette approche doit permettre de favoriser les synergies commerciales entre les différentes entités, de mutualiser les actifs et méthodologies, et d'accélérer le déploiement international des solutions les plus différenciantes.

De la planification financière au pilotage intelligent de l'entreprise

Pour Keyrus , l'Intelligent Performance Management dépasse désormais les frontières traditionnelles de l'EPM.

Il s'agit de rapprocher la Finance, les Opérations, les Ressources Humaines et la Supply Chain autour d'une vision intégrée de la performance, enrichie progressivement par la Data et l'Intelligence Artificielle.

Cette ambition s'inscrit pleinement dans le positionnement Keyrus AI – Architect of Intelligence et dans son modèle Human Orchestrated Model™ (HOM), qui articule trois dimensions complémentaires : Intelligence Foundations, Human in Command et Performance Steering.

En réunissant ces expertises, Keyrus entend accompagner ses clients dans l'évolution de leurs systèmes de pilotage vers des dispositifs plus prédictifs, plus agiles et davantage orientés vers la décision et l'action.

Une ambition internationale qui s'accélère

Marc Stukkens, CEO du Groupe Keyrus, déclare :

« Nous construisons progressivement une plateforme internationale d'intelligence pour les entreprises. Nos acquisitions, nos partenariats et notre nouvelle organisation répondent à une même ambition : aider nos clients à orchestrer leurs données, leur intelligence artificielle et leurs expertises métiers pour transformer durablement leur performance.

Avec Profit& , après l'intégration d'Inlumi et nos récentes acquisitions sur plusieurs continents, nous confirmons notre volonté d'accélérer sur un marché particulièrement porteur.

Ce qui nous intéresse n'est pas seulement d'additionner des expertises ou des implantations géographiques. C'est de construire un ensemble cohérent, capable d'associer conseil métier, technologies de référence et solutions industrialisées pour apporter plus rapidement de la valeur à nos clients.

Notre ambition est de faire de l'Intelligent Performance Management l'un des moteurs majeurs de croissance et de différenciation de Keyrus, et de nous imposer progressivement comme un acteur mondial de référence de l'intelligence de la performance. »

Nicolas Camerman, CEO Global EPM de Keyrus, ajoute :

« L'arrivée de Profit& constitue une nouvelle étape dans le développement de notre plateforme mondiale IPM.

Leur expertise Anaplan, leur compréhension approfondie des processus Finance et Supply Chain et leur portefeuille d'accélérateurs métiers viennent renforcer nos capacités à proposer des solutions concrètes, rapidement déployables et créatrices de valeur.

Notre priorité est désormais de capitaliser sur ces expertises, de mutualiser les meilleures solutions au sein de notre réseau international et de développer une approche intégrée de la performance, associant planification, analyse, Data et IA. »

Francesco D'Aguanno, Fondateur et CEO de Profit&, commente :

« Rejoindre Keyrus représente une opportunité majeure d'accélérer notre développement tout en préservant ce qui fait la force de Profit& : notre proximité avec les métiers, notre expertise de la planification et notre culture entrepreneuriale.

En intégrant une plateforme internationale disposant de capacités étendues en Data, IA et Performance Management, nous allons pouvoir déployer nos solutions auprès d'un plus grand nombre d'entreprises, accéder à de nouveaux marchés et poursuivre notre ambition d'apporter une valeur métier tangible à nos clients. »

À propos de Profit&

Fondé en 2016 et basé à Londres, Profit& est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation de la planification financière et opérationnelle et la gestion de la performance des entreprises.

Présent au Royaume-Uni, en Pologne et en Italie, il accompagne ses clients dans les domaines de la Finance, de la Supply Chain, des Ressources Humaines et des Opérations.

Fort d'une expertise reconnue sur Anaplan et de plus de 30 implémentations réalisées, Profit& se distingue par son approche orientée métiers, sa maîtrise de la modélisation de la rentabilité et son portefeuille de solutions préconfigurées et d'accélérateurs destinés à accélérer les projets de transformation.

A propos de Keyrus

Keyrus est l'Architecte de l'Intelligence.

Chez Keyrus , nous accompagnons les organisations dans leur passage d'une IA expérimentale à une IA industrialisée, d'agents isolés à des systèmes orchestrés, et de l'insight à l'exécution.

Portés par notre modèle propriétaire Human Orchestrated Model™ (HOM), nous concevons des plateformes d'intelligence robustes et fiables, réunissant les trois piliers « Intelligence Foundations », « Human in Command » et « Performance Steering », afin de créer une valeur durable pour l'entreprise.

Fort de plus de 30 ans d'expertise et de 3 000 collaborateurs répartis dans 30 pays, Keyrus accompagne les organisations dans la construction d'entreprises intelligentes, adaptatives, résilientes et en amélioration continue.

AI doesn't transform businesses. Architected intelligence does.

Contacts

Relations Investisseurs : Karim Mulard-Benjelloun | karim.mulard-benjelloun@keyrus.com | +33.1.41.34.10.00

Presse : Mary Grammont | Mary@daily-rp.com

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris. (ALKEY – Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP).

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr