Keyrus: K Eagle Investment dépasse les deux tiers information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 13:34

(CercleFinance.com) - K Eagle Investment, contrôlée par Eric Cohen, a déclaré à l'AMF avoir dépassé individuellement, le 27 juillet, les seuils des deux tiers du capital et des droits de vote de Keyrus, et détenir à titre individuel 67,68% du capital et 66,76% des droits de vote.



K Eagle Investment détient, de concert avec Eric Cohen, certains dirigeants de Keyrus et BNP Paribas Développement, 12.023.452 actions Keyrus, soit 69,59% du capital et 69,25% des droits de vote de cette société de conseil spécialisée dans le numérique.



Ces franchissements de seuils résultent de l'acquisition par K Eagle Investment d'actions Keyrus dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) qu'elle a déposée et qui est ouverte du 21 juillet au 3 août inclus.